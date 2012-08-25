Волк-мутант напал на четырех энергетиков, их спасла лопата

{1-}На Киевщине недалеко от Славутича волк напал на четырех энергетиков, сообщает ТСН.

Трагедия разыгралась на проходной подстанции, которая со всех сторон окружена лесом.

Энергетики после окончания рабочего дня ждали развозку. Уже темнело, и шаги волка они восприняли за собачьи.

Борьба между четырьмя мужчинами и волком длилась полчаса. Люди таки победили, хотя и попали в больницу с многочисленными укусами, рваными ранами лица, рук и ног.

Спасла мужчин лопата - один из энергетиков схватил инвентарь и начал бить волка по голове, однако он успел перекусить ему ногу. Сколько ударов лопатой нанес, Андрей Николаевич не помнит - он попал в реанимацию с большой потерей крови.

Как вспоминают энергетики, животное было крепкое, жилистое, с огромной головой и вообще-то мало похожее на волка.

"После Чернобыля произошла мутация волка и собаки, и они не боятся людей", - говорит Андрей Николаевич.

Волк вернулся еще раз на то место, где покусал людей и загрыз сторожевого пса. Тогда же ночью в лес вышли и охотники, однако поиски ничего не дали.

Животное и на этот раз не успокоилось и еще раз вернулось на место происшествия. И в этот раз охотникам удалось застрелить волка.

Из-за неадекватного волчьего поведения охотники подозревают, что он был бешеный. Хотя экспертиза еще не проведена.

Укушенным энергетикам колют вакцину от столбняка. Деньги на их лечение собрали коллеги и профсоюз. Город Славутич построен фактически в лесу, и звери нападают на людей здесь периодически. Год назад волк покусал пятерых, до этого была бешеная лиса и бешеный барсук.

Фото;видео: tsn.ua



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