В симферопольском аэропорту задержали пьяную «минершу», ей грозит до 6 лет

{1-}В симферопольском аэропорту задержана пьяная пассажирка рейса Симферополь - Домодедово, сообщившая в милицию о бомбе в ее багаже, которая должна взорваться в самолете. Информация не подтвердилась, пишет Интерфакс-Украина.

Как сообщает пресс-служба ГУМВД Украины в АР Крыму, 24 августа в 14.50 в дежурную часть линейного отдела милиции в международном аэропорту "Симферополь" поступило сообщение о том, что во время регистрации пассажиров рейса Симферополь – Домодедово при прохождении контроля на безопасность одна из пассажирок рейса, выказывающая явные признаки алкогольного опьянения, сообщила о том, что в ее багаже находится бомба, взрыв которой произойдет в самолете", - сказали в службе.

Женщину сняли с рейса и доставили в линейный отдел милиции в международном аэропорту "Симферополь" для выяснения обстоятельств и прохождения медицинского освидетельствования.

В безопасную зону эвакуировали 260 человек, в том числе 108 пассажиров рейса, экипаж и работников аэропорта. Зону оцепили. На место прибыли сотрудники взрывотехнической службы НИЭКЦ ГУМВД Украины в АР Крым, специалисты МЧС, представители других профильных ведомств.

"В ходе тщательного осмотра взрывоопасных предметов выявлено не было. В 15.35 международный аэропорт "Симферополь" начал функционировать в штатном режиме. После завершения необходимых формальностей, борт на Домодедово вылетел из аэропорта в 17.00", - отмечается в сообщении.

Пассажирка-минер - москвичка, 1964 года рождения задержана в порядке ст. 115 (по подозрению в совершении преступления) УПК Украины и помещена в изолятор временного содержания Симферопольского горуправления милиции. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) УК Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

фото: chernomorsk.info

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