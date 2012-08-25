В Украине будет стоять «тропическая» погода

{1-}Сегодня в Украине ожидается практически "тропическая" погода. Во всех областях - жара и дожди. Ночью в большинстве областей, днем местами в северной части кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах центральных областей град и шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с, сообщает Гидрометцентр.

Температура ночью +15°…+20°, в южных областях и на побережье Крыма +19°…+24°, днем +9°…+34°, в южной части, центральных областях и на Закарпатье местами +35°…+38°.

В Киевской области переменная облачность. Кратковременный дождь (днем местами), отдельные грозы. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +15°…+20°, днем +29°…+34°.

В столице также пройдет кратковременный дождь (днем местами), отдельные грозы. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +17°…+19°, днем +31°…+33°.

фото: kpravda.com

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