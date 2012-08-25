Курьезное ДТП в Одессе: не разминулись четыре элитные иномарки и троллейбус

{1-}В Приморском районе Одессы произошло курьезное ДТП. Участниками аварии стали четыре элитные иномарки и троллейбус, сообщает ТСН.

По словам очевидцев, которые обсуждают происшествие на "Одесском форуме", авария произошла днем 23 августа на проспекте Шевченко.

Как видно на видеозаписи регистратора, опубликованном пользователем Тиграном, первым на проспекте Шевченко стоял Porsche, потом BMW, Infiniti, троллейбус и Lexus. Также рядом на разделительной полосе стоял автомобиль Dacia.

По рассказам очевидцев, кроме машин, никто в ДТП не пострадал.

Напомним, похожая, но менее масштабная "мажорная" авария произошла в Одессе несколько недель назад. Вечером 13 августа на углу улицы Бунина и Красного переулка столкнулись два Porsche Cayenne.

фото; видео:youtube.com

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