В Венесуэле на крупнейшем нефтезаводе произошел взрыв: есть погибшие и раненые

В Венесуэле в результате взрыва газа на нефтеперерабатывающем заводе погибли семь человек, еще 48 получили ранения. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Инцидент произошел рано утром на территории крупнейшего в стране нефтезавода Paraguana Refining Center, который расположен на полуострове Парагуана близ портового города Амуай.

По предварительной информации, взрыв произошел из-за утечки газа. Причины аварии пока не названы.

Между тем местные власти уверяют, что на данный момент ситуация находится под контролем, опасности повторного взрыва нет. При этом сообщается, что взрыв нанес ощутимый ущербу инфраструктуре предприятия и домам, расположенным вблизи завода.

видео: youtube.com

Новости по теме:

Страшный пожар бушует на крупнейшем в Египте нефтезаводе



В США горит нефтеперерабатывающий завод, столпы дыма видны за километры (ФОТО)



В сирийском Хомсе на нефтепроводе начался гигантский пожар (ВИДЕО)

