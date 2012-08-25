Взрыв на крупнейшем НПЗ Венесуэлы: пламя было видно за десятки километров

Взрыв на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Венесуэлы и последовавший за ним пожар были видны на много километров вокруг.

Техногенная катастрофа произошла в городе Амуай, передает ТСН.

В результате взрыва на заводе Paraguana Refining Center погибли не менее семи человек, еще 48 были ранены.

Фотографии с места происшествия распространили местные СМИ. По словам очевидцев, пожар напоминал кадры из фильма об Апокалипсисе: желто-красное зарево над городом, клубы дыма, языки пламени.

По данным властей, взрыв принес громадный ущерб инфраструктуре предприятия и домам, расположенным неподалеку.

Фото, видео: El Universal, youtube.com

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