На сайте епархии Москвы хакеры выложили гей-видео

{1-} Сайт епархии города Москвы Русской православной церкви подвергся хакерской атаке.

На странице епархии, как и в случае с сайтом Хамовнического суда, был размещен гомосексуальный клип скандально известного болгарского исполнителя AZIS, передает РБК.

Ролик появился в разделе «Обратная связь». В настоящее время сайт не работает.

История со взломом сайта епархии города Москвы напоминает недавний инцидент с атакой на сайт Хамовнического суда Москвы.

Турецкие хакеры взломали сайт ГАИ Киевской области

Тогда в результате атаки на главной странице Хамовнического суда разместили гомосексуальный клип на песню Mrazish (с болгарского «Ненавидишь» - прим.ред.).

Судебный департамент Верховного суда России обратился к следователям с просьбой возбудить уголовное дело по факту хакерской атаки на сайт Хамовнического суда Москвы.

Как известно, в Хамовническом суде слушалось дело участниц группы Pussy Riot, устроивших панк-молебен в храме Христа Спасителя.

За хулиганство девушек приговорили к двум годам колонии.

фото, видео: ridus.ru, youtube.com

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