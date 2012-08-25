В ДТП погиб солист группы «Ласковый май»

{1-} Первый солист популярной в 1980-х годах группы «Ласковый май» Юрий Гуров 25 августа погиб в автокатастрофе в Ставропольском крае России.

Певец погиб в результате столкновения автомобиля Volkswagen, за рулем которого находился знакомый исполнителя, и грузовика КАМАЗ, передает РБК.

По сообщению местного телевидения, авария произошла между селами Привольное и Красногвардейское.

Водитель, как и экс-музыкант, погиб на месте. Из тех, кто находился в грузовике, никто не пострадал.

Юрий Гуров был главным вокалистом «Ласкового мая» на первом этапе существования группы.

Музыкальный коллектив задумывался продюсером Андреем Разиным под этого певца, и лишь спустя пять лет вокалистом в нем стал другой популярный исполнитель Юрий Шатунов.

После распада «Ласкового мая» в 1992 году Гуров оставил концертную деятельность. Бывший исполнитель переселился в Привольное, где занялся бизнесом.

После гибели музыканта сиротами остались две его дочери. Ранее Гуров уже попадал в ДТП и лишь чудом остался жив.

За 25 лет, прошедших со времени основания группы, скончались уже пятеро участников музыкального коллектива первого состава из девяти.

Фото: РБК

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