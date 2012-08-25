В Кельне директор зоопарка убил тигра, который загрыз смотрителя

{1-} В зоопарке города Кельн полицейские эвакуировали посетителей после того, как из вольера вырвался тигр и растерзал сотрудницу зверинца.
По словам представителя полиции, директору зоопарка пришлось застрелить животное, передает ВВС.
Тигру удалось выбраться из клетки, поскольку сотрудница неплотно закрыла вольер. Он набросился на женщину, и та от полученных ран умерла в больнице.
Сотрудники полиции оцепили место происшествия и обеспечили безопасность посетителей.
Как сообщается, директор зоопарка застрелил хищника из служебной винтовки. Других подробностей инцидента не приводится
В настоящее время зоопарк возобновил работу в штатном режиме.
Фото: nibler.ru
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