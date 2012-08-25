Жертвами взрыва в Венесуэле стали 24 человека

Число жертв взрыва на крупнейшем в нефтеперерабатывающем заводе Венесуэлы возросло до 24 человек. Ранения получили 53 человека.
Об этом со ссылкой на местные власти передает РИА «Новости».
Напомним, ранее сообщалось о 19 погибших.
По словам губернатора штата, в котором произошел взрыв, Стеллы Луго, среди погибших 10-летний мальчик.
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Взрыв произошел ранним утром 25 августа на территории крупнейшего в стране нефтезавода Paraguana Refining Center, который расположен на полуострове Парагуана близ портового города Амуай.
Причины взрыва газа пока не установлены.
Фото: El Universal
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