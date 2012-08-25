Жертвами взрыва в Венесуэле стали 24 человека

Число жертв взрыва на крупнейшем в нефтеперерабатывающем заводе Венесуэлы возросло до 24 человек. Ранения получили 53 человека.

Об этом со ссылкой на местные власти передает РИА «Новости».

Напомним, ранее сообщалось о 19 погибших.

По словам губернатора штата, в котором произошел взрыв, Стеллы Луго, среди погибших 10-летний мальчик.

Взрыв на крупнейшем НПЗ Венесуэлы: ФОТО и ВИДЕО

Взрыв произошел ранним утром 25 августа на территории крупнейшего в стране нефтезавода Paraguana Refining Center, который расположен на полуострове Парагуана близ портового города Амуай.

Причины взрыва газа пока не установлены.

Фото: El Universal

Новости по теме:

Взрыв на крупнейшем НПЗ Венесуэлы: пламя было видно за десятки километров

В США горит нефтеперерабатывающий завод, столпы дыма видны за километры (ФОТО)

В сирийском Хомсе на нефтепроводе начался гигантский пожар (ВИДЕО)

В Венесуэле на крупнейшем нефтезаводе произошел взрыв: есть погибшие и раненые