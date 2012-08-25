По Москве начали курсировать двухэтажные автобусы

25 августа 2012, 18:15

{1-} На улицах Москвы появились двухэтажные автобусы, которые будут ездить по экскурсионным маршрутам длиной 10 километров в пределах Садового кольца.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Поставщиком автобусов стала компания City Sightseeing – оператор двухэтажных экскурсионных автобусов, которые ездят в 100 городах 29 стран мира.

По словам главы московского комитета по туризму Сергея Шпилько, город стал последней европейской столицей, где появился сервис городских экскурсий на двухэтажных автобусах City Sightseeing.

Чиновник отметил, что появление таких автобусов – это не только важный шаг на пути развития индустрии туризма и отдыха, но и «сигнал туристскому рынку о том, что Москва обратилась лицом к гостям столицы».

Первые три даблдекера отправились по маршруту 25 августа, планируется, что к концу года таких автобусов будет пять. Продолжительность маршрута составляет около часа, автобусы отправляются с Болотной площади.

Билет на экскурсию покупается один раз и действует сутки, то есть автобус можно покидать по дороге и садиться в него снова неограниченное количество раз.

Предполагается, что автобусы будут курсировать по маршрутам с 10:00 до 18:00 в будние дни и с 10:00 до 19:00 в выходные и праздничные дни с интервалом 20 минут.

Также будут проводиться вечерние туры, которые будут начинаться в 19:30 и в 20:00.

У московских даблдекеров MAN Wagon Union сдвигаются крыша и окна на втором этаже.

Они имеют ту же конструкцию, что и модели для Германии и стран Северной Европы, видимо, это связано с климатическими условиями.

Фото: Lenta.ru

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