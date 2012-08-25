Сын известного актера Дмитрия Певцова выпал с балкона

{1-} Сын известного российского актера Дмитрия Певцова Даниил в субботу утром, 25 августа, был госпитализирован после падения с третьего этажа.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передает РБК.

Инцидент произошел в одном из домов в центре Москвы. По данным источника, молодой человек выпал с балкона третьего этажа «по неосторожности».

Друзья 22-летнего Даниила Певцова вызвали скорую помощь. Его увезли в Боткинскую больницу, где и прооперировали.

Состояние пострадавшего остается тяжелым.

Даниил Певцов – старший сын Дмитрия Певцова – родился 5 июня 1990 года. В 1991году Даниил уехал с матерью, актрисой Ларисой Блажко, в Канаду.

В 2001 году они вернулись обратно в Москву и в 2012 молодой человек закончил актерский факультет ВГИКа.

Фото: vkontakte.ru

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