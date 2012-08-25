В Киеве в ДТП погибли пять человек

{1-} В Голосеевском районе Киева автомобиль BMW врезался в столб. В результате ДТП погибли пять человек.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Украины.

Авария произошла по адресу Столичное шоссе, 21. Спасателям пришлось извлекать тела из автомобиля с помощью гидроинструмента.

В результате ДТП водитель и 2 пассажира погибли на месте, еще 2 пассажира от полученных травм скончались в карете скорой помощи

По факту ДТП милиция начала расследование.

Фото: Голос.ua

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