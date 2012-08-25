«Говерла» проиграла седьмой раз подряд - в Мариуполе: видео голов

{1-} Голы Гречишкина и Федотова позволили «Ильичевцу» одержать домашнюю победу над ужгородской «Говерлой».

Поражение стало седьмым кряду для «Говерлы»

«Ильичевец» - «Говерла» 2:0

Голы: Гречишкин, 59, Федотов, 85



«Ильичевец»: Худжамов, Бутко, Чижов, Ищенко, Путивцев, Таргамадзе (Пуканыч, 81), Кравченко (Кожанов, 75), Гречишкин, Федотов, Ярошенко (Яворский, 90+3), Окриашвили

«Говерла»: Бабенко, Допилка, Щедраков, Малишич, Микуляк (Ле Таллек, 65), Одонкор, Трухин, Едигарян (Балафас, 60), Райчевич, Макаренко, Мищенко (Сытник, 80)



Предупреждения: Микуляк, Райчевич, Малишич

Напомним, сегодня в рамках седьмого тура чемпионата Украины состоится также матч «Динамо» – «Черноморец».

26 августа сыграют

17:00 «Металлург» З – «Металлург» Д

17:30 «Днепр» - «Волынь»

19:00 «Шахтер» - «Карпаты»

19:30 «Металлист» - «Кривбасс»

21:00 «Таврия» - «Арсенал»

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в первом матче тура 24 августа в Луганске «Заря» и «Ворскла» не выявили победителя – игра закончилась боевой ничьей.

Фото: football.ua

Новости по теме:

«Динамо» перед «Черноморцем» выйдет в эксклюзивных вышиванках

«Заря» и «Ворскла» разошлись боевой ничьей

«Боруссия» - «Динамо»: два украинских гола и контрольный голландский

«Ворскла» сенсационно обыграла «Динамо»: видео гола

«Кривбасс» - «Днепр»: красивый футбол без голов