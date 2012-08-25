«Динамо» разобралось с «Черноморцем» - 2:0, видео голов

{1-} В седьмом туре чемпионата Украины киевское «Динамо» на своем поле обыграло «Черноморец» - 2:0.

Подопечные Юрия Семина без проблем добились победы над одесситами.

«Динамо» – «Черноморец» 2:0

Голы: Нинкович, 23, Идейе, 72

«Динамо»: Коваль, Гусев, Хачериди, Михалик, Тайво, Велозу, Гармаш, Нинкович (Вукоевич, 78), Кранчар (Рубен, 63), Дуду (Раффаэль, 46), Идейе



«Черноморец» Паст, Бергер, Фонтанелло, Сантана, Кутас, Бобко (К.Ковальчук, 46), Политыло, Лео Матос, Балашов, Бакай (Артур, 81), Бурдужан (Диденко, 86)



Предупреждения: Хачериди – Бобко, Сантана

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в другом матче сегодняшнего дня голы Гречишкина и Федотова позволили «Ильичевцу» одержать домашнюю победу над ужгородской «Говерлой», которая проиграла в седьмой раз подряд.

В первом матче тура 24 августа в Луганске «Заря» и «Ворскла» не выявили победителя – игра закончилась боевой ничьей.

Завтра, 26 августа, сыграют:

17:00 «Металлург» З – «Металлург» Д

17:30 «Днепр» - «Волынь»

19:00 «Шахтер» - «Карпаты»

19:30 «Металлист» - «Кривбасс»

21:00 «Таврия» - «Арсенал»

Фото: football.ua

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