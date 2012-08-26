Число жертв взрыва нефтезавода в Венесуэле достигло 39 человек

{1-} По последним данным, число жертв взрыва, произошедшего на крупнейшем в Венесуэле нефтеперерабатывающем заводе Amuay, возросло до 39 человек.

Ранее сообщалось о 24 погибших, среди которых – 10-летний мальчик, передает РИА «Новости».

Большинство погибших были военнослужащими Национальной гвардии, казармы которой располагались недалеко от завода.

Взрыв на крупнейшем НПЗ Венесуэлы: ФОТО и ВИДЕО

Президент Венесуэлы Уго Чавес из-за последствий взрыва объявил в стране трехдневный траур.

По данным местных властей, у страны имеется достаточное количество запасов нефти, чтобы гарантировать бесперебойные поставки топлива и на внутренний рынок и на экспорт.

Сообщается, что крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны возобновит работу через два дня.

Фото: El Universal

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