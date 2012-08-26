В Китае столкнулись автобус и грузовик: 36 погибших

{1-} В китайской провинции Шэньси произошла авария, в результате которой погибли около 36 человек.

Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местную полицию, передает РИА «Новости».

ДТП произошло около двух часов ночи по местному времени. Автобус столкнулся на трассе с цистерной, перевозившей метанол. В результате столкновения оба транспортных средства загорелись.

Три человека выжили, однако получили серьезные травмы.

Причины ДТП устанавливаются.

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