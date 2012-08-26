Лидер сборной Англии получил страшную травму перед матчем с Украиной

{1-} Один из лидеров «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии – Уэйн Руни, получил серьезную травму в матче Премьер-лиги с «Фулхемом».

По словам тренера команды, форвард выбыл из строя как минимум на месяц, передает football.ua.

Травма была получена в игровом эпизоде: Руни бросился под удар Родальеги, после чего колумбиец случайно наступил ему на ногу. В результате Уэйна с поля выносили на носилках.

«У Руни очень глубокая рана. Его забрали в больницу. Я думаю, что он выбыл на четыре недели», - заявил после матча наставник МЮ Алекс Фергюсон.

Напомним, сборная Англии является соперником Украины в отборочном турнире на Чемпионат Мира в Рио-де-Жанейро 2014 года.

Первый матч сборных состоится 11 сентября в Англии.

Фото: Telegraph Sport

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