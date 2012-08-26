На Японию обрушилась стихия: землетрясения и ураган

{1-} У восточного побережья Японии, возле острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 5,1, передает Геологическая служба США.

Кроме того, к архипелагу Окинава приближается мощный тайфун «Болавен», из-за которого было прекращено авиасообщение с островами, сообщает «Росбалт».

Подземные толчки на Хонсю были зафиксированы в море, на глубине 81,7 км в 04:26 по Киеву. Эпицентр находился в 37 км к северо-востоку от города Иваки. Сведений о жертвах и разрушениях нет, угроза цунами не объявлялась.

Это второе сильное землетрясение в Японии за прошедшие сутки. Ранее у побережья острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,8. Его эпицентр находился в 53 км к востоку от города Шизунаи, в 63 км от города Обихиро, в 71 км от города Отофуке. Очаг землетрясения располагался на глубине 44,6 км.

Центральный аэропорт Наха архипелага Окинава на одноименном острове на ближайшие сутки будет закрыт в связи с приближением тайфуна.

Сейчас тайфун находится в 10 км к юго-востоку от основного острова этой японской префектуры и движется на северо-запад со скоростью 20 км/ч.

Обязательная эвакуация была объявлена жителей для прибрежных районов, где высота волн уже достигает 10 метров.

фото: lastampa.it

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