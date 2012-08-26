«Динамо» Киев вышло на поле в вышиванках: как это было

В День вышиванки 25 августа, накануне матча чемпионата Украины с одесским «Черноморцем», игроки «Динамо» вышли на поле в экслюзивных клубных вышиванках.

Отметим, что в необычной форме киевляне показались только на разминке, однако не исключено, что новация приживется, поскольку болельщики выразили удовольствие новым видом игроков.

Кроме того, внешний вид «Динамо» стал для них еще и «фартовым» - киевляне без проблем одолели соперника - 2:0.

Фото: dynamo.kiev.ua

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