«Динамо» Киев вышло на поле в вышиванках: как это было

В День вышиванки 25 августа, накануне матча чемпионата Украины с одесским «Черноморцем», игроки «Динамо» вышли на поле в экслюзивных клубных вышиванках.
Отметим, что в необычной форме киевляне показались только на разминке, однако не исключено, что новация приживется, поскольку болельщики выразили удовольствие новым видом игроков.
Кроме того, внешний вид «Динамо» стал для них еще и «фартовым» - киевляне без проблем одолели соперника - 2:0.
Фото: dynamo.kiev.ua
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