Названа причина ДТП с первым солистом "Ласкового мая"

Причиной автокатастрофы, в которой погиб первый солист группы "Ласковый май" Юрий Гуров, по предварительным данным, стал выезд автомобиля Volkswagen на полосу встречного движения, сообщает ГИБДД Ставропольского края, пишет РИА Новости.

По уточненным данным полиции, авария произошла в субботу, 25 августа около 05.10 мск на 197 километре автодороги "Ростов-Ставрополь". Грузовик лоб в лоб врезался в Volkswagen, в котором ехал Гуров, в результате чего водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте, в грузовике никто не пострадал.

"Водитель автомашины Volkswagen Jetta, по предварительной версии, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем МАЗ, после удара Volkswagen развернуло, и он столкнулся с грузовиком DAF", - сообщает ГИБДД региона.

По словам продюсера группы Андрея Разина, Гуров будет похоронен в 11.00 по киевскому времени 27 августа в селе Привольное Красногвардейского района Ставропольского края, где он родился, там, где живут его родители. На похороны прилетят друзья, директор группы, журналисты.

Гуров был застрахован, поэтому семья получит компенсацию. У него остались жена и две дочери - 15 и двух лет.

фото: gibdd.ru

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