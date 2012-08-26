В Украине объявлено штормовое предупреждение: возможны паводки

{1-}На всей территории Украины в течение 27-29 августа объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.

Так, ночью 27 августа в западной части, днем и в северных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях, 28-29 августа в Украине пройдут сильные и очень сильные дожди с грозами, местами град и шквалы 17-22 м/с, в отдельных районах центральных, южных областей и Крыма крупный град и шквалы 25-30 м/с.

Начиная с западных областей, температура значительно снизится: ночью до +9 - +15, днем до +14 - +19, в южной и восточной части ночью до +15 - +20, днем до +21 - +26.

На реках западных областей вероятно изменение гидрологического режима, формирование дождевых паводков в пределах русла рек.

На каскаде Днепровских водохранилищ ожидается высота волн 15-25 дм, на Каховском водохранилище до 30 дм, на акватории Черного и Азовского морей - 20-40 дм.

Исполняющий обязанности министра МЧС Виталий Бут просит глав областных государственных администраций принять превентивные меры, чтобы предотвратить чрезвычайные ситуации в населенных пунктах, на объектах экономики, системах жизнеобеспечения, транспортной инфраструктуры и обеспечить оперативное реагирование в случае их возникновения в результате ухудшения погодных условий.

фото: comments.ua

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