Растет количество людей, подозреваемых в заражении сибирской язвой

{1-}В Алтайском крае двенадцать жителей находятся под наблюдением врачей по подозрению на заражение сибирской язвой, у двоих заболевших диагноз уже подтвержден лабораторно.

Об этом сообщил начальник краевого управления по печати и информации Евгений Нечепуренко, пишет РИА Новости.

Так, 25 августа, стало известно о госпитализации трех жителей населенного пункта Дружба Целинного района с подозрением на сибирскую язву. На месте было проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Целинного района, объявлен режим ЧС. В поселке объявлен карантин, проводится 100%-я вакцинация животных, все жители были осмотрены медиками. Людям, которые были в контакте с заразившимися, было назначено профилактическое лечение.

По информации МЧС, специалисты Роспотребнадзора лабораторно подтвердили три случая заражения людей сибирской язвой, один из заболевших скончался.

"У двух заболевших диагноз подтвержден лабораторно, в настоящее время их состояние не вызывает опасений. Сейчас 14 человек находятся под наблюдением медиков", - сказал Нечепуренко.

По сообщению краевой администрации, люди заразились сибирской язвой от животного. Заболевание не передается от человека к человеку.

Напомним, ранее сообщалось о четырех заразившихся сибирской язвой. Один из них скончался. В больнице находятся три человека.

Как сообщал «Главред», недавно вспышка заболевания была зарегистрирована в Украине.

В медучреждения Запорожской области за лечением с подозрением на сибирскую язву обратились 36 человек. Из них - 28 человек жители Мелитопольского района.

фото: vesti.ru

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