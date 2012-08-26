Концерт скандальной группы Pussy Riot можно заказать за миллион

{1-}Двенадцать участниц скандальной феминистской панк-группы Pussy Riot, оставшиеся на свободе, предлагают всем желающим заказать их концерт. Стоимость выступления составляет от 1 до 5 млн рублей, сообщается на сайте treda.ru.

Длительность собственной программы девушки не без иронии обозначили «от пяти секунд до полутора часов».

В Pussy Riot также заявили, что «коллектив всегда выступал и будет выступать нелегально, потому что считает, что идея концертов на корпоративах нефтяных компаний и в клубах безнаджено устарела».

В программе возможного выступления участницы Pussy Riot обещают исполнить многие свои хиты, в том числе и панк-молебен «Богородица, Путина прогони!», из-за которого их коллеги по группе попали за решетку. Возможно, таким образом выступающие под псевдонимами девушки надеются заработать на материальную помощь семьям Толоконниковой, Алехиной и Самуцевич.

Как указано в сообщении, участницы группы выступают под псевдонимами Балаклава, Блонди, Вожжа, Гараджа, Кот, Манько, Похлёбка, Серафима, Терминатор, Тюря, Шайба, Шляпа, Шумахер.

Напомним, как сообщалось ранее, две участницы Pussy Riot покинули Россию из-за возможных судебных преследований, однако еще двенадцать девушек остались на родине и продолжают заниматься общественной деятельностью.

Как сообщал «Главред» ранее, что Хамовнический суд Москвы признал Надежду Толоконникову, Екатерину Самуцевич и Марию Алехину виновными в хулиганстве на почве религиозной ненависти и приговорил их к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Перформанс, за который теперь отвечают активистки Pussy Riot, они устроили в феврале 2012 года. Девушки в разноцветных платьях и балаклавах вылезли на амвон храма и исполнили песню «Богородица, Путина прогони».

Фото: treda.ru

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