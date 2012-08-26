В России локализована вспышка сибирской язвы

{1-}В Алтайском крае локализована вспышка инфекции сибирской язвы, ситуация находится под контролем. Об этом сегодня сообщил вице-губернатор Даниил Бессарабов, пишет ИТАР-ТАСС.

По его словам, властями предприняты все необходимые меры, чтобы исключить дальнейшее заражение. "Предпринимаются все необходимые меры, сейчас с людьми работают врачи, их задача – выявить первичные признаки возможного заражения. Сил и лекарственных средств достаточно, – сказал Бессарабов. - Ситуация находится на персональном контроле губернатора. Сегодня мы провели санитарно-эпидемиологическую комиссию. Непосредственно на месте работает заместитель губернатора Александр Лукьянов, курирующий сельхозотрасль", - сказал чиновник.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, заболевание сибирской язвой лабораторно подтверждено только у двух жителей алтайского поселка Дружба.

Ранее в ведомстве говорили о госпитализации шестерых человек. "Возможно, у них проявились другие заболевания. Официально же сибирская язва подтверждена только в трех случаях, один из которых закончился летальным исходом. Медики следят за состоянием всех жителей поселка Дружба", - уточнили в службе.

На территории Целинного района, где расположен населенный пункт Дружба, действует режим чрезвычайной ситуации, проведены мероприятия, направленные на снижение риска дальнейшего распространения заболевания.

"Инфекционное заболевание, как отмечают специалисты, перешло к человеку от животного. Заболевание от человека к человеку не передается. Один из местных жителей только через неделю после начала заболевания обратился к медикам. Спасти его не удалось", - сказали в администрации.

Ветеринары проводят комплекс мероприятий по предупреждению распространения заболеваний среди животных. Принимаются экстренные меры для предотвращения распространения инфекции.

Сибирская язва - особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека, протекающая в кожной или септической формах.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, недавно вспышка заболевания была зарегистрирована в Украине.

В медучреждения Запорожской области за лечением с подозрением на сибирскую язву обратились 36 человек. Из них - 28 человек жители Мелитопольского района.

фото: vesti.ru

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