В американской Флориде тысячи людей из-за урагана остались без света

В США тысячи жителей штата Флорида остались без света из-за приближающегося урагана "Айзек". Ожидается, что он усилится до циклона, когда достигнет американского континента, пишет ВВС.

Люди забивают дома на островах Флорида-Кис и пытаются перебраться на материк, из-за чего на автомобильных трассах выстроились длинные очереди.

Также были отменены сотни авиарейсов в аэропортах Майами и Форт-Лодердейл. Губернатор штата Флорида объявил о введении режима чрезвычайного положения.

Ранее "Айзек" обрушился на Кубу и Гаити, в результате чего погибли, по меньшей мере, шесть человек.

Из-за приближающегося урагана "Айзек" Республиканская партия США перенесла свой съезд на день.

видео:ru.publika.md

Новости по теме:

На Японию обрушилась стихия: землетрясения и ураган



Флорида ввела чрезвычайное положение из-за тропического шторма



Самые крупные катастрофы и теракты 2011 года (ВИДЕО, ФОТО)

