В американской Флориде тысячи людей из-за урагана остались без света

В США тысячи жителей штата Флорида остались без света из-за приближающегося урагана "Айзек". Ожидается, что он усилится до циклона, когда достигнет американского континента, пишет ВВС.
Люди забивают дома на островах Флорида-Кис и пытаются перебраться на материк, из-за чего на автомобильных трассах выстроились длинные очереди.
Также были отменены сотни авиарейсов в аэропортах Майами и Форт-Лодердейл. Губернатор штата Флорида объявил о введении режима чрезвычайного положения.
Ранее "Айзек" обрушился на Кубу и Гаити, в результате чего погибли, по меньшей мере, шесть человек.
Из-за приближающегося урагана "Айзек" Республиканская партия США перенесла свой съезд на день.
видео:ru.publika.md
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