Женщин Того призвали к сексуальной забастовке

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Женщин Того в Западной Африке призывают в понедельник объявить секс-забастовку. Забастовка должна продлиться неделю.



Отказывая мужчинам в сексе, женщины таким образом поддержат кампанию за освобождение активистов оппозиции, задержанных во время недавних антиправительственных демонстраций, пишет ВВС.



Лидер оппозиции Изабель Аменгави призвала женщин, как она выразилась, "закрыть на неделю ворота родины от мужчин".



Оппозиция требует ухода от власти членов семьи Эйядема, которые правят страной уже сорок лет.

Фото trust.ua

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