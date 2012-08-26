Донецкий "Металлург" обыграл запорожских одноклубников

В Запорожье закончился матч, в котором местный "Металлург" проиграл донецкому "Металлургу" со счетом 1:2.
"Металлург" (З) - "Металлург" (Д) 1:2
Голы: Лазарович 76 - Казарян 7, Мораеш 61
Составы команд:
"Металлург" (З): Шевченко, Соболь (Лазарович 46), Тейку, Матяж, Жуниор (Сидорчук 67), Нестеров (Слим 46), Рудыка, Лукьянов, Цуриков, Писоцкий, Опанасенко.
"Металлург" (Д): Бандура, Барановский, Морозюк, Казарян (Соарес 46), Данило, Макридис, Воловик, Димитров (Лазич 74), Иванко (Нельсон 51), Голайдо, Мораеш.
Предупреждения: Писоцкий 14, Тейку 58 - Макридис 30, Макридис 90+1
Удаление: Макридис 90+1
видео: dailymotion.com
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