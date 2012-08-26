Российскому самбисту, убившему солдата в Крыму, грозят самосудом

{1-}Российскому спортсмену Станиславу Молодцову, убившему солдата в Крыму, грозят самосудом. Военнослужащий умер после удара российского самбиста, который после происшествия подался в бега.

Друзья погибшего Александра Федорова пишут в соцсетях, что после службы он мечтал работать в милиции, увлекался футболом, был добрым, отзывчивым парнем. В тот роковой вечер Саша сидел в баре с девушкой, а падая от удара, ударился головой о бетон, рассказали его товарищи, пишет Сегодня.

Некоторые из них говорят, мол, Александр мог выпить, после чего повздорил со спортсменом, другие готовы вершить самосуд над Молодцовым, если найдут того раньше милиции.

Как сообщалось, в одном из баров поселка Андреевка под Севастополем 25-летний житель России, чемпион Москвы и РФ по боевому самбо Станислав Молодцов по прозвищу «Молот» одним ударом сразил наповал 24-летнего солдата-контрактника внутренних войск МВД Украины, после чего парень умер в больнице.

Фото: segodnya.ua

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