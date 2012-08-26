«Днепр» одержал волевую победу над «Волынью»: видео голов

В рамках 7-го тура украинской премьер лиги «Днепр» обыграл с минимальным преимуществом луцкую «Волынь»
«Днепр» Днепропетровск – «Волынь» Луцк - 2:1
Голы: Калинич, 23, Алиев, 47 - Суботич, 20
Составы команд:
«Днепр»: 6. Лаштувка, 5. Мандзюк, 14. Чеберячко, 17. Стринич, 23. Одибе, 8. Джулиано, 29. Ротань, 88. Алиев, 9. Калинич, 10. Коноплянка, 11. Олейник.
Запасные: 77. Шелихов, 18. Зозуля, 36. Бабенко, 99. Матеус
«Волынь»: 78. Литовченко, 3. Симинин, 4. Иванов, 5. Занев, 15. Шандрук, 24. Изворану, 10. Бикфалви, 21. Аржанов, 89. Рамон Лопес, 90. Пилипчук, 31. Суботич.
Запасные: 42. Недилько, 36. Питаемый, 38. Насонов, 18. Приндета, 35. Стевич, 9. Герасимьюк, 17. Павлов
Предупреждения: Петр Занев, 29; Руслан Ротань, 36, Олег Шандрук, 39; Валентин Илиев, 61; Эрик Бикфалви, 62; Даниэль Суботич, 70; Саша Стевич, 81
Фото: fcdnipro.ua; видео: dailymotion.com
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