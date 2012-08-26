«Шахтер» и «Металлист» одержали уверенные победы: видео голов

{1-}Уверенная игра Чемпиона Украины завершилась очередной крупной победой «Шахтера».
«Шахтеру» хватило девяти минут, чтобы разгромить «Карпаты».
Шахтер (Донецк) - Карпаты (Львов) - 3:0
Гол: Дентиньо (32 ), Луис Адриано (40), Генрих Мхитарян (42)
Предупреждение: Адриано (25), Кривцов (85) - Худобяк (24), Кополовец (53), Ткачук (60)
Составы команд:
Шахтер: Пятов, Ракицкий, Шевчук, Кривцов, Срна, Хюбшман, Илсиньо, Мхитарян, Тейшейра (Коста, 61), Дентиньо (Эдуардо, 61), Адриано (Девич, 61)
Главный тренер: Мирча Луческу
Карпаты: Богатинов, Пластун (Жовтюк, 63), Балажиц, Гирский, Озаркив, Ткачук, Мартынюк (Гладкий, 77), Худобяк, Ксенз, Штилич (Кения, 61), Кополовец
Между тем в Харькове «Металлист» уверенно обыграл «Кривбасс»
«Металист» Харьков – «Кивбасс» Кривой Рог - 3:1
Составы команд:
Металлист: 29. Горяинов, 6. Торсильери, 15. Фининьо, 30. Папа Гуйе, 5. Шелаев, 8. Эдмар, 11. Соса, 19. Торрес, 10. Хавьер, 25. Марлос, 32. Лысенко
Запасные: 81. Дишленкович, 17. Пшеничных, 13. Шарпар, 23. Бланко, 82. Ребенок, 21. Кристальдо, 86. Виллиан
Кривбасс: 55. Штанько, 4. Шершун, 22. Лисицкий, 23. Лобжанидзе, 11. Бартулович, 15. Дедечко, 18. Петров, 20. Канкава, 88. Валеев, 28. Матич, 33. Яколиш
Запасные: 1. Рева, 3. Сердюк, 47. Балич, 9. Еслинек, 39. Лепа, 8. Самодин, 77. Иващенко
Фото: metallist.kharkov.ua; видео: dailymotion.com
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