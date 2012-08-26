Луческу: нужно было более собранно сыграть в обороне

{1-}Главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу заявил, что его команде не хватает концентрации и собранной игры в обороне. Об этом тренер горняков заявил после победы над "Карпатами", сообщает официальный сайт команды.
"Сегодня было достаточно жарко: как в плане температуры на улице, так и в игре. Начали очень хорошо, в начале тайма создали несколько голевых моментов, а потом какой-то период не знали, что делать на поле. Так продолжалось до тех пор, пока мы не поняли слабости соперника. Но не хотел бы заострять внимание на них. С того момента мы показали себя на поле очень грамотными.
Каждый из игроков знал, как использовать эти слабые места соперника, и мы легко забили все три мяча. Что касается второго тайма… у нас такое, к сожалению, случается. Имели четыре-пять голевых ситуаций, но мы были не полностью сконцентрированными, расслаблялись и не могли поразить ворота соперника.
То, что создавались моменты, меня радует. Но в то же время нужно было более собранно сыграть в обороне. Мы позволили сопернику выйти с вратарем один на один, а в Лиге чемпионов такие моменты будут наказуемы. Поблагодарил футболистов – они сегодня заслуживают аплодисментов за игру. Но всем без исключения еще нужно работать в плане концентрации. Это моя проблема, и я думаю, что решу ее", - сказал тренер "Шахтера".
Напомним, уверенная игра «Шахтера» завершилась очередной крупной победой.
«Шахтеру» хватило девяти минут, чтобы разгромить «Карпаты».
Шахтер (Донецк) - Карпаты (Львов) - 3:0
Гол: Дентиньо (32 ), Луис Адриано (40), Генрих Мхитарян (42)
Фото: shakhtar.com
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