Тайфун обесточил 57 тысяч японских домов

{1-}В Японии около 57 тыс. домов на о.Окинава и архипелаге Амами остались без электричества в результате тайфуна Болавен, передает Associated Press.

В результате урагана также пострадали два человека, которыев настоящий момент их жизни ничего не угрожает.

В настоящее время власти не объявляли об эвакуации, однако часть населения уже переместилась во временные убежища. Аэропорт г.Наха отменил все рейсы, прекращено движение пассажирских судов и общественного транспорта, в том числе железнодорожного, сообщает РБК.

Ожидается, что Болавен нанесет еще один удар по о.Окинава вечером 26 августа.

Ранее сегодня у восточного побережья японского острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 5,1.

Фото fakty.ictv.ua

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