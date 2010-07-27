Иран уже хочет договориться

Власти Ирана заявили представителям МАГАТЭ, что готовы без всяких условий возобновить переговоры по своей ядерной программе. Речь идет о плане обмена иранского низкообогащенного урана на топливные стержни для АЭС, сообщает Би-Би-Си. Ранее о готовности продолжить переговоры Тегеран заявил представителям Евросоюза. План обмена, о котором Иран договорился в мае с Турцией и Бразилией, не нашел поддержки в Совбезе ООН. 26 июля министры иностранных дел стран - членов Евросоюза утвердили новые санкции против Ирана, призванные помешать реализации его ядерной программы.