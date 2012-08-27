Ольга Сумская отказалась сниматься в фильме с "выпускницей в белье"

{1-}Эпатажная выпускница из Павлограда Анастасия Фоменко, которая прославилась на весь мир благодаря тому, что пришла на выпускной бал в нижнем белье, решила попробовать себя в качестве актрисы. Настя должна была сыграть дочь героини Ольги Сумской в короткометражке, но актриса отказалась работать на одной съемочной площадке с эпатажной девушкой. Об этом рассказал режиссер короткометражки "Биг. Другой взгляд" Андрей Березин, пишет Сегодня

«Мы пригласили Анастасию сыграть в фильме роль девушки, которая получила первый сексуальный опыт и осталась этим не довольна, а Сумская играет роль матери этой девушки. Конечно, нежелание Ольги появиться в кадре с Анастасией — это главная причина того, что выпускница осталась без роли», — говорит режиссер и признается, что еще одна причина отказа — капризный характер Насти.

«Вначале она согласилась сыграть эту роль. Мы ей предложили гонорар — 2 тысячи гривен и даже успели отщелкать фотосессию. Однако девушка начала показывать свое видение той или иной киносцены, а однажды и вовсе не пришла на съемки, сообщив в телефонном режиме, что она уехала отдыхать», — рассказал режиссер.

К сожалению, пообщаться с самой Анастасией нам не удалость, ее номер был не доступен. А мать девушки — Алена Фоменко (учительница украинского языка и литературы) — отказалась что-либо комментировать.

фото: vk.com

Новости по теме:

Интернет порвало фото украинской выпускницы в нижнем белье



Мать украинской «выпускницы в белье» слегла с инфарктом



Мать «выпускницы в белье» хотят уволить из школы за растление дочери



«Выпускнице в белье» запретят ходить голой в университете