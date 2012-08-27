Американка стала суррогатной матерью собственного внука

{1-}49-летняя американка из города Мадавоска штата Мэн стала суррогатной матерью для своей дочери и родила для нее сына. Об этом сообщает местное издание The Bangor Daily News.

17 августа Линда Сируа родила сына для своей 25-летней дочери Энджел Хеберт и ее мужа Брайана Хеберта. Ребенок родился по программе полного суррогатного материнства, когда суррогатная мать вынашивает эмбрион биологических родителей. Энджел Хеберт, для которой этот ребенок стал первым, не могла иметь детей из-за проблем с сердцем, пишет Лента.ру.

Год назад, когда семья приняла решение о суррогатном материнстве, Линда Сируа обзвонила несколько клиник, однако везде ей отказывали в связи с возрастом. Помочь ей согласились в Репродуктивном Центре Лексингтона (Массачусетс). Проведенные анализы подтвердили, что состояние здоровья позволяет ей иметь ребенка, и в декабре 2011 года в ее матку перенесли оплодотворенную яйцеклетку дочери.

Кроме Энджел, у Линды есть еще трое детей. Последний раз она была беременна 20 лет назад. По словам Линды, все 9 месяцев она "всего лишь нянчила своего внука".

Впервые суррогатное материнство применили в 1980 году в штате Иллинойс. Тогда яйцеклетка суррогатной матери была оплодотворена спермой биологического отца. В 1986 году в Мичигане родилась девочка по программе полного суррогатного материнства: эмбрион, полученный "в пробирке", был пересажен суррогатной матери. Наконец, годом позже в ЮАР был зарегистрирован первый случай вынашивания ребенка матерью для бесплодной дочери.

Сурроргатное материнство разрешено в большинстве штатов США, Украине, ЮАР, России и Казахстане. Во Франции, Германии, Австрии, Норвегии и Швеции он запрещено полностью, а в Великобритании, Дании, Канаде и некоторых других странах допускается только некоммерческое суррогатное материнство.

Фото aromatherapy.org.ua

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