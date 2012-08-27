Во Львове на очередной свадьбе отравились 23 человека

{1-} В течение 26 и в ночь 27 августа во Львове в инфекционное отделение областной больницы с признаками пищевого отравления госпитализированы 23 человека (в том числе 5 детей), которые 25 августа были на свадьбе в ресторане, сообщает пресс-служба МЧС.

Специалистами районной СЭС осуществляется комплекс регламентированных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается.

Всего на свадьбе находилось 130 человек. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС в Львовской области.

Ранее «Главред» сообщал, что 5 августа в с. Заболотцы Львовской области праздновали свадьбу, на которой отравились более 40 человек. Причиной массового отравления стали блюда домашнего приготовления.

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