СБУ изменила фамилию погибшего в ДТП офицера

{1-} Стали известны подробности гибели высокопоставленного офицера СБУ, который погиб во время ДТП в Киеве при повороте на Индустриальном мосту. Как оказалось, разбился полковник Николай Гончаров, хотя в милицейских сводках он значится как Николай Гончаренко. Дело в том, что по просьбе высокого начальства СБУ фамилию погибшего слегка изменили, сообщает «Сегодня».

По данным источника издания, Гончаров работал замначальника одного из оперативных управлений центрального аппарата СБУ. По рассказам очевидцев, его Opel Vectra на огромной скорости влетел в бетонный отбойник, перевернулся и начал дымить. В ГАИ и СБУ официально не комментируют аварию.

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«Авария произошла примерно в 21:20. Он был один за рулем. Пьян не был, поэтому предварительная версия — заснул за рулем», — говорит источник.

Ранее «Главред» сообщал, что на выходных в Киеве произошла еще одна ужасная авария. В Голосеевском районе Киева (Столичное шоссе, 21) автомобиль BMW врезался в столб. В результате ДТП погибли пять человек.

фото: tsn.ua

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