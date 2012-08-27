Убийство одесского бизнесмена было показательным - СМИ

История с убийством одесского бизнесмена Сергея Бруквача обрастает новыми подробностями. Его зарезал профессионал, а само убийство было показательным. Об этом со ссылкой на источники в милиции сообщает «Сегодня».

Кроме того, ход расследования резонансного преступления уже взяла под контроль прокуратура

По факту убийства строительного магната возбуждено уголовное дело по ст. 115 («Умышленное убийство»).

«Для расследования убийства в УГРО сформирована специальная следственная группа, которая трудится без выходных. Следствие сейчас работает по всем направлениям, но основная версия — заказное убийство, связанное с профессиональной деятельностью», — рассказал источник издания. По его словам, не исключается также версия убийства по личным мотивам.

«Причиной могло стать что угодно, ведь за годы ведения бизнеса могло появиться множество недовольных: может, кого-то на квартиру «кинули» или обманули», — добавил правоохранитель. Что касается возможной мести за долги, то в этом случае, говорят в милиции, не совсем ясен мотив преступления. Мол, логичнее напугать человека, чтобы он вернул деньги, но убивать не имеет смысла.

«Способ, которым было совершено убийство, может говорить о том, что выполнял работу, судя по оружию и нанесению повреждений, профессионал, а само убийство было показательным, — поясняет источник. — Целью могло быть наказание или устрашение кого-либо. В любом случае, если говорить о заказе, то такой способ сведения счетов — гораздо дороже,чем с помощью огнестрела, а значит выбран не случайно. Хотя, возможно, это было сделано просто для отвода глаз».

Ранее «Главред» сообщал, что Бруквач получил около 30 ножевых ранений. Поражены были живот, бок, плечо. Любопытно, что бизнесмен до 17-го августа находился под охраной УБОПа, которую с него неожиданно сняли.

фото: dumskaya.net

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