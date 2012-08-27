Чорновил ездил по Италии с палаткой, а Кивалов искал затонувшие корабли

{1-} Украинские нардепы и другие VIP-персоны довольно активно провели свой отпуск. Внефракционный Тарас Чорновил с палаткой объездил Италию, а регионал Сергей Кивалов – нырял с аквалангом, сообщает «Сегодня».

Чорновил вместе с сыном на машине объездили север Италии с палаткой. «Днем посещали музеи и храмы, а на ночь разбивали лагерь, готовили еду на огне. Это мой любимый вид отдыха, — поделился с нами Чорновил. — Успели также побывать в Ницце, Монако и Каннах. Кстати, рассказал нардеп — слишком затоптан туристами. Не обошлось без приключений. В южной части Лигурии (Италия), где мы разбили кемпинг, нас едва не настиг пожар. Он прошел недалеко от нашего лагеря. Слава Богу, ветер дул не в нашу сторону. А вот в море я этим летом так и не покупался. От него мы старались держаться подальше — толпы туристов могли испортить отдых».

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Махнул за границу и уполномоченный президента по правам ребенка Юрий Павленко: «Впервые за несколько лет удалось отдохнуть с семьей. Мы отправились в Грецию. Жили на полуострове Халкидики, а на экскурсии ездили в Салоники, Афон. Там сейчас из-за кризиса цены существенно упали, поэтому Греция оказалась дешевле, чем наш Крым. За две недели с перелетами мы заплатили около 3 тыс. евро». По его словам, после 40-градусной греческой жары им пришлось немного померзнуть в Карпатах: «Мы неделю у друзей гостили в горах и попали как раз на похолодание, когда было +15».

Больше повезло Кивалову, так как он живет в Одессе и морем не обделен: «Но ради работы частенько приходится прерывать отдых. Любимое занятие — нырять с аквалангом. Мы делаем это вместе с внуком, ему всего 13 лет, но он опытный аквалангист. Мы вместе разведывали затонувшие в Черном море корабли. Еще выбирались с семьей на пикник с шашлыками. А в честь открытия этим летом спорткомплекса в Одессе устроили пир — зажарили на вертеле целого барашка».

фото: segodnya.ua

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