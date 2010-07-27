Львовский митрополит УПЦ КП собирался перейти в УПЦ МП?

Митрополит Львовский и Сокальский, секретарь Священного Синода Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Андрей (Горак) при жизни хотел перейти в УПЦ Московского патриархата. Об этом в комментарии журналистам заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Русской Православной Церкви митрополит Волоколамский Илларион (Алфеев), пишет УНИАН. «Я лично его знал и неоднократно с ним общался – дважды с ним встречался и много раз общался по телефону. Это был человек, у которого было твердое, многолетнее желание воссоединиться с Церковью. Когда мы с ним встречались, он мне говорил буквально следующее «Я каждый день себя проклинаю за то, что я ушел в раскол», - сказал митрополит Илларион. При этом митрополит Илларион добавил то, что ему известно, что за несколько дней до смерти митрополит Андрей готовил бумаги, «которые были необходимы, чтобы осуществить это его желание». «И буквально за несколько дней до того, как это событие произошло бы, он неожиданно и скоропостижно скончался. Конечно, он не был здоровым человеком. У него были болезни, он перенес операции. Но смерть эта произвела странное и тяжелое впечатление". Отметим, митрополит Львовский и Сокальский УПЦ КП Андрей (Горак) умер в ночь с 5 на 6 июля 2010 г., на 65-м году жизни после тяжелой болезни в больнице во Львове.