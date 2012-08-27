Непогода оставила без электричества 130 населенных пунктов

{1-} В ночь с воскресенья на понедельник, 27 августа, в результате неблагоприятных погодных условий (дождь, сильные порывы ветра), из-за срабатывания автоматических систем защиты линий электропередач, произошло обесточивание 130 населенных пунктов на западной Украине.

Обесточены были 45 населенных пунктов в Ровенской, 33 – в Волынской, 29 – в Тернопольской, 23 – во Львовской областях, сообщает пресс-служба МЧС.

К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Ранее «Главред» сообщал, что в понедельник-среду, 27-29 августа, в Украине ожидается резкая смена погодных условий и объявление штормового предупреждения.

Так. ночью 27 августа в западной части Украины, днем и в северных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях, а 28-29 августа в целом Украине пройдут сильные и очень сильные дожди с грозами, местами град и шквальный ветер 17-22 м/с.

В отдельных районах центральных, южных областей и Крыма возможно выпадение крупного града и шквалистый ветер 25-30 м/с.

В западных областях температура значительно снизится, ночью до 9-15 °С, днем до 14-19 °С, в южной и восточной части ночью до 15-20 °С, днем до 21-26 °С.

фото: mns.gov.ua

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