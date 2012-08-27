{1-} С понедельника по среду, 27-29 августа, по всей Украине объявлено штормовое предупреждение. С понедельника ожидается понижение температуры воздуха, а также сильные дожди с грозами и порывистым ветром местами до 30 метров в секунду, сообщает пресс-служба МЧС.

В Киевской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской области днем 27 августа и в течение 28 августа ожидается резкое изменение погодных условий: сильные и очень сильные дожди с грозами, местами град и шквалы 17-22 м/с.

В отдельных районах Крыма, южных и центральных областях ожидаются осадки с крупным градом и шквалами 25-30 м/с.

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На реках западных областей ожидаются подъемы уровней воды и формирование дождевых паводков в пределах русел рек.

Температура воздуха днем на западе опустится до +14...+19 градусов, в северных и центральных областях составит +21...+26 градусов, в южных областях и на востоке от +32 до +35.

В Киеве ожидаются грозовые дожди, местами ливни, град и шквальный ветер. Температура воздуха днем составит +21...+23.

Ранее «Главред» сообщал, что в ночь 27 августа, в результате неблагоприятных погодных условий (дождь, сильные порывы ветра), из-за срабатывания автоматических систем защиты линий электропередач, произошло обесточивание 130 населенных пунктов на западной Украине.

Без электричества остались 45 населенных пунктов в Ровенской, 33 – в Волынской, 29 – в Тернопольской, 23 – во Львовской областях.

фото: frankensstein.livejournal.com

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