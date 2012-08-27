Из-за выборов и сокращений врачи боятся брать взятки

27 августа 2012, 08:40

Приближающиеся выборы в Верховную Раду, очередное объявление борьбы с коррупцией и опасение попасть под сокращение привели к тому, что врачи боятся в открытую требовать от пациентов взятки.

Однако эксперты считают, что ситуация в медицине будет ухудшаться из-за сокращения объемов финансирования, сообщает ТСН.

Минздрав планирует часть медучреждений реструктуризировать, а некоторые и вовсе закрыть. По мнению чиновников, это позволит не распылять бюджетные средства и направлять их на решение конкретных проблем.

Первый этап реформы должен завершиться в 2013 году. После этого чиновники проанализируют полученные результаты, подкорректируют программу реформирования и распространят ее на все города страны. На 2015 год запланировано внедрение страховой медицины.

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«Врачи сейчас отправляют пациентов сделать благотворительный взнос в кассу больницы. Врачи же на личной «благодарности» непосредственно от клиента не настаивают», - делится впечатлениями киевский пенсионер Александр Еременко.

«В этом году я не смогла купить себе справку для бассейна. Хотя и в прошлом, и позапрошлом году я этот вопрос решала с врачами без проблем. Но на этот раз меня заставили официально проходить обследование, денег не взяли», - признается киевлянка Екатерина Пустовойтенко.

«Когда я пришла становиться на учет (я жду ребенка) в больницу, мне сказали сделать благотворительный взнос. Я пошла к главврачу и заявила: «Ничего никуда платить не буду». Я была намерена отстаивать свое законное право на бесплатную медицину, и уже морально настроилась на скандал, но все обошлось: меня приняли и без денег», - говорит жительница Донецка Марина Чугунок.

Впрочем, скептики уверяют - такая ситуация, скорее всего, временная. Дело в том, что врачи боятся попасть под сокращение, без которого, судя по планам реформы отрасли, в ближайшее время не обойтись.

«Идут кадровые перестановки наверху, врачи осторожны, потому что боятся засветиться в скандальной истории», - говорит осведомленный источник в медицинской сфере.

Объясняется ситуация и предстоящими выборами в парламент - именно из-за этого к сфере здравоохранения сейчас так много внимания и контроля. «Во-первых, открывая новые больницы, присутствуя при торжественном открытии кабинета с новым оборудованием, политики получают шанс бесплатно пропиариться. Во-вторых, систему сейчас жестко контролируют чиновники - никто не знает, насколько сильно может сказаться на настроениях электората ухудшение качества медицинского обслуживания», - считает Константин Д., политический консультант, сотрудник штаба одной из политсил Украины.

Довольно скептически относятся жители нашей страны и к страховой медицине. «У меня возникли небольшие послеродовые осложнения. Я обратилась в частную клинику по страховому полису. Врач, чтобы его больница получила как можно больше денег, назначил мне лечебные процедуры, которые мне, как потом выяснилось, назначать было нельзя. У меня началось воспаление, поднялась температура, а антибиотики мне принимать было запрещено - я еще кормила ребенка. Месяц я так промучилась», - вспоминает киевлянка Елена Кириченко.

Подать в суд на нерадивого врача молодая мама так и не сумела, ведь она сама дала письменное согласие на проведение таких процедур. Впрочем, как утверждает собеседница, она все делала по рекомендации врача, и кто же знал, что для клиники окажется важнее получить больше денег с клиента, чем выполнять свой прямой долг - оказать помощь больному человеку?

фото: tsn.ua

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