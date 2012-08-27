В Одесской области маршрутка столкнулась с грузовиком: 7 пострадавших

{1-} Возле села Троицкое Любашевского района Одесской области в воскресенье утром произошло столкновение маршрутного микроавтобуса "Мерседес Бенц-310" с двигавшимся впереди грузовым автомобилем "КАМАЗ" с прицепом, сообщает пресс-служба МинЧС.

По данным ведомства, происшествие случилось в 05.10 утра на 328 км автодороги Киев-Одесса. В результате ДТП пострадали семь человек, ехавших в маршрутном автобусе.

Ранее Главред также сообщал, что 16 августа в Киеве на бульваре Перова в грузовик ГАЗ-53 врезался в маршрутное такси №498.

По словам инспекторов ГАИ, маршрутка была полна пассажиров и на данный момент двое из них находятся в больнице в тяжелом состоянии.

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