Спасатели вывели из карельского леса заблудившихся украинских туристов

{1-} Поиск туристической группы из Украины, состоявшей из шести человек, которые заблудились в карельском лесу, успешно завершен.

Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС сообщает «Интерфакс-Украина».

«Туристы были обнаружены пожарными Калевальской пожарной части на берегу реки Шомба около 18.00 мск пятницы. Все чувствуют себя хорошо. Организована доставка группы в поселок Юшкозеро Калевальского района», - отмечает ведомство.

Ранее «Главред» сообщал, что туристическая группа из Украины, в составе которой было трое взрослых и трое детей, заблудились в Калевальском районе Карелии в лесу.

23 августа они сами дозвонились до службы спасения и сообщили, что сбились пути. Потерявшая группа находилась в Карелии с 16 августа.

фото: greenpeace.org

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