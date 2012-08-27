Во Франции горят 900 гектаров леса

{1-} В расположенном на юго-востоке Франции департаменте Буш-дю-Рон горят более 900 гектаров леса. Это - крупнейший в регионе лесной пожар за лето.
Около 400 гектаров выгорели полностью. На борьбу с огнем брошены более 700 сотрудников противопожарной службы, сообщает РИА Новости.
В воскресенье, 26 августа, работы по тушению пожаров продолжались в течение всего дня. В понедельник операция должна продолжится.
Читайте также: «Огненная буря эпических масштабов» бушует в США: тысячи людей эвакуированы
Этим летом жаркая погода привела к распространению лесных пожаров в Европе. В частности, в испанской Каталонии в результате крупнейшего за последние 26 лет лесного пожара погибли четыре человека. Пожар бушевал на территории более 13 тысяч гектаров.
Ранее «Главред» сообщал, что на Херсонщине в заповеднике Аскания-Нова выгорело около 100 гектаров уникальной степи с красно-книжными травами
фото: khersonline.net
Новости по теме:
На Херсонщине в заповеднике Аскания-Нова выгорели 100 га уникальной степи
В Стамбуле произошел масштабный пожар в небоскребе элиты шоу-бизнеса
В США лесной пожар уничтожил целый город