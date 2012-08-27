Во Франции горят 900 гектаров леса

{1-} В расположенном на юго-востоке Франции департаменте Буш-дю-Рон горят более 900 гектаров леса. Это - крупнейший в регионе лесной пожар за лето.

Около 400 гектаров выгорели полностью. На борьбу с огнем брошены более 700 сотрудников противопожарной службы, сообщает РИА Новости.

В воскресенье, 26 августа, работы по тушению пожаров продолжались в течение всего дня. В понедельник операция должна продолжится.

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Этим летом жаркая погода привела к распространению лесных пожаров в Европе. В частности, в испанской Каталонии в результате крупнейшего за последние 26 лет лесного пожара погибли четыре человека. Пожар бушевал на территории более 13 тысяч гектаров.

Ранее «Главред» сообщал, что на Херсонщине в заповеднике Аскания-Нова выгорело около 100 гектаров уникальной степи с красно-книжными травами

фото: khersonline.net

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