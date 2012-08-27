Юрий Шевчук рассказал о божественной власти и православных ваххабитах

{1-} Известный российский музыкант, лидер группы ДДТ Юрий Шевчук опубликовал материал, в котором призвал перестать обожествлять власть, а также попросил унять волну, которую против панк-группы Pussy Riot подняли православные ваххабиты и воинствующие атеисты.

Впрочем, Шевчук уверен, что христианство благодатно повлияло на историческое развитие России, о чем он и пишет в «Новой газете».

«Мы, двоечники, лажали, конечно, срывались в свальный грех бесчеловечности, братоубийства, социального унижения друг друга, служили разным радикальным политическим идеологиям, но без христианства, убежден, история наша была бы еще хуже, кошмарнее и каннибалистичнее», - пишет музыкант.

Однако, его музыканта «больше укрепляет в вере безупречное житие Серафима Саровского, Иоанна Кронштадтского, Андрея Сахарова, Махатмы Ганди и других носителей духа, чем разглагольствования о врагах православия некоторых иерархов нашей РПЦ».

«Нет ничего страшнее страха. Духовное излечение от страха нужнее всего человеку. Нетерпимый фанатик совершает насилие, отлучает, сажает в тюрьмы и казнит, но он, в сущности, слабый, а не сильный, он подавлен страхом, и сознание его страшно сужено, он меньше верит в Бога, чем терпимый. В известном смысле можно было бы сказать, что фанатическая вера есть слабость веры, безверие. Это вера отрицательная», - цитирует Шевчук православного философа Николая Бердяева.

«Вне свободы есть лишь польза, а не истина, лишь интересы власти», - приводит музыкант цитату известного философа.

«Статья моя, по большому счету, не о «Пусси Райот» и некоторых иерархах нашей РПЦ, которых, на мой взгляд, испортил «квартирный вопрос», Бог им судья. Дело в волне, которую подхватили многочисленные рядовые православные ваххабиты и воинствующие атеисты», - уточняет под конец письма Шевчук.

«Считаю, что от каких-то традиций давно уже пора освободиться, например, от любимой нами привычки обожествлять власть, трепетать перед ней, верить в ее несменяемость и непогрешимость, обливаться слезами любви к народу, при этом обвешивая его откатами и другими коррупционными деликатесами, холить и лелеять темноту и невежество, видеть везде врагов, бояться будущего», - пишет он.

Заканчивается статья такими словами: «Дорогие фанатики, пожалуйста, отстаньте от России, не спасайте нас, иначе точно всем придет кирдык!»

Ранее «Главред» сообщал, Pussy Riot получили по 2 года тюрьмы и многие известные личности выли возмущены излишне строгим приговором. Американская певицы Мадонна в очередной раз потребовала их освобождения, а актер Иван Охлобыстин заявил, что девушек нужно было не судить, а выпороть и выгнать из храма.

фото: guglex.ru

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