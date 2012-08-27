Принцу Гарри предложили сняться в порно за 10 миллионов

{1-} После того, как американский таблоид опубликовал обнаженные ФОТО принца Гарри, компания Vivid Entertainment - крупнейшая в мире студия, занимающаяся производством «фильмов для взрослых» - предложила молодому человеку роль в «высокобюджетном» порнофильме с рабочим названием «Неприятности с Гарри».

Официальное письмо основателя порностудии Стива Херч опубликовал портал TMZ, который первым распространил и голые снимки принца, пишет filmpro.ru.

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«Этот проект соединит на экране ваш прекрасный королевский мир и наш мир красивых женщин. Конечно, «маленький Гарри» тоже появится на экране, но, смеем вас заверить, секс будет хорошо прописан и «королевские драгоценности» ни коим образом не будут преуменьшены», - написал Херч.

В качестве гонорара он предложил британскому принцу 10 миллионов долларов. Место и время проведения съемок, по словам режиссера, принц Гарри может выбрать сам.

Кроме того в британских СМИ циркулируют слухи, что может появиться новая информация об отдыхе наследного принца в Городе грехов. «Это будет что-то невероятное, что-то скандальнее бильярда на раздевание», - пишет The Daily Mail.

Некоторые полагают, что речь идет о «водка-пати», проходившей на следующей день после уже ставшей знаменитой вечеринки в люксе Гарри. На нее, по данным анонимных источников, также были приглашены «случайно отобранные девушки». Впрочем, другие полагают, что всплывет видеозапись вечеринки с бильярдом.

Ранее «Главред» сообщал, что пока британцы и весь мир гадают, как отреагировала Елизавета II на выходку внука, принц Гарри готовится понести наказание за то, что навредил репутации королевской семьи. Особенно жестким в этом вопросе оказался принц Уильям, который на этот раз не стал поддерживать Гарри. По сообщениям источников, принц Уильям всерьез расстроен поведением младшего брата и собирается серьезно с ним поговорить.

фото: dailymail.co.uk

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