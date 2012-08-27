На Ровенщине повесился депутат из «Фронту змін»

{1-} В воскресенье, 26 августа, в 22.50 в дежурную часть Заречненского РОВД Ровенской области поступило сообщение о том, что в гараже повесился депутат.

Им оказался 33-летний Дмитрий Глинчук, который работал заведующим реанимационным отделениям в Заречненской райбольнице и был депутатом райсовета от «Фронту змін», сообщает издание «Рівне вечірнє»

«Обстоятельства смерти депутата изучают эксперты и сотрудники милиции, - сообщила Тамара Лісенко, начальник пресс-службы УМВД в Ривнеснький области.

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Любопытно, что знакомые врача говорят: он был оптимистом, недавно купил себе авто и на жизнь никогда не жаловался.

Ранее «Главред» сообщал, что 11 июля в поселке Никита возле Ялты был обнаружен повешенным депутат местного совета, заместитель директора торгового дома «Никитский сад» Артур Букин.

Сообщалось, что перед смертью на Букина было организовано давление со стороны местной ячейки Партии регионов за установку шлагбаумов на участке нижней дороги, ведущей из Симферополя через поселок Никита в Ялту.

фото: ogo.ua

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